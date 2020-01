Ferrovie: mattinata complicata, traffico rallentato per guasto a Roma Termini

Lunedì mattina complicato per i viaggiatori di Roma.

Dalle 6.55 la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma è rallentata per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Termini.

Ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza.