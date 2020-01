Ferrovie, la chiusura in Borsa di venerdì: male la maggior parte dei titoli

Vediamo come sono andate nell'ultima seduta della settimana, le aziende del settore ferroviario quotate in Borsa.

Cominciamo con i titoli che hanno chiuso negativamente la seduta. Peggio di tutti fa Bombardier che a Toronto finisce a 1,810 -0,060 (-3,21%) seguita da Siemens che a Francoforte termina a 116,00 euro con -2,40 (-2,03%).

Perdite sopra il punto percentuale per CAF che a Madrid chiude a 40,150 euro con -0,800 (-1,95%), Newag che a Varsavia finisce a 23,00 zloty con -0,30 (-1,29%) e Talgo che a Madrid termina a5,930 euro con -0,070 (-1,17%).

Male anche Jungfraubahn che in Svizzera termina a 169,40 franchi svizzeri con -1,60 (-0,94%) e FNM che a Milano finisce a 0,7480 euro con -0,0060 (-0,80%).

In lieve calo Alstom che a Parigi chiude a 43,09 euro con -0,08 (-0,19%), mentre è stabile PKP che a Varsavia finisce invariata a 20,60 zloty. Unici due titoli in rialzo Vossloh che a Francoforte termina a 36,600 euro con +0,450 (+1,24%) e Stadler Rail che in Svizzera chiude a 46,400 franchi svizzeri con +0,360 (+0,78%).

I dati riportati hanno ovviamente carattere indicativo; qualsiasi decisione operativa basata su di essi è presa dall'utente autonomamente e a proprio rischio.