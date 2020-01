Ferrovie, Molise, Niro: "Entro l'estate riapre la Campobasso - Termoli"

Novità importanti per la rete ferroviaria molisana.

L’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Niro, ha parlato con i vertici di RFI chiedendo il rispetto del contratto in essere e di fare in modo che si impieghi 2 ore e mezza, al massimo 2 ore e 40 minuti per raggiungere Roma da Campobasso.

«Bisogna dare ai molisani la stessa qualità che viene fornita ai cittadini delle altre regioni – ha detto Niro – Siamo in fase avanzata sull’elettrificazione della tratta Roccaravindola-Campobasso ma velocizzare significa anche intervenire e ciò richiede un impegno notevole. Trenitalia ha un contratto – continua Niro – che scade nel 2023 e ho chiesto che venga rispettato nei minimi particolari. Ho chiesto che tutto ciò venga fatto entro il 2020 altrimenti ci saranno altre strade da percorrere».

Buone notizie sarebbero in arrivo anche per la riapertura della Campobasso - Termoli. Ha detto Niro che «entro l’estate ci sarà la riattivazione». Le parti, dopo l’incontro di questa mattina, si sono aggiornate al prossimo 21 gennaio quando RFI dovrà dare risposte precise alla Regione su come completare l’ammodernamento della tratta in tempi celeri.