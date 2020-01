Ferrovie: per Operail altre sei locomotive modernizzate da CZ LOKO

La compagnia ferroviaria estone Operail riceverà altre sei locomotive modernizzate dalla società ceca CZ LOKO.

Le macchine interessate sono state costruite da GE come serie C30-7Ai e utilizzate negli Stati Uniti e quindi trasferite in Estonia. Attualmente sono già state interessate dalla trasformazione in C30-M sette macchine che con questo accordo firmato dai rappresentanti di entrambe le società a Tallinn diventeranno tredici.

"È un apprezzamento per il nostro lavoro e conferma l'esperienza positiva con le locomotive già consegnate", afferma Ľubomír Dlábik, capo del team aziendale. Tutte le locomotive modernizzate saranno consegnate entro il 1° trimestre del 2021 e saranno prodotte dalla struttura CZ LOKO di Jihlava.

I pacchetti di upgrade completi includono blocchi motore alternatore, cabine, cofani, sistemi di raffreddamento, freni e blocchi sterzo. Nelle officine Operail di Tapa, la locomotiva originale viene smontata, il telaio rigenerato, il telaio principale viene modificato, viene eseguito il montaggio finale e il nuovo veicolo viene riconsegnato. Tutto è supervisionato dai tecnici di CZ LOKO.

La nuova locomotiva diesel-elettrica a sei assi C30-M è progettata per la manovra pesante o il servizio di linea su binari con scartamento da 1.520 mm. L'azionamento è fornito dal motore CAT 3512C con una potenza di 1.550 kW.