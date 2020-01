Ferrovie, Cechia: ČD Cargo vende Bardotka, loco Diesel e carrozze

La Repubblica Ceca continua a svecchiare il proprio parco mezzi e anche la principale compagnia merci, ČD Cargo, vende il suo materiale obsoleto.

Tra tutto, vengono cedute cinque carrozze e nove locomotive Diesel.

Le carrozze sono tutte Cuccette utilizzate finora, se abbiamo capito bene, per i treni militari. Si tratta di vetture 51 54 59-80 da 160 km/h, provviste appunto di cuccette e con corridoio laterale. Vengono vendute a un importo che va da 218.400 a 230.500 Corone Ceche, al tasso di oggi all'incirca da 8.700 a 9.130 euro.

Più interessanti i mezzi Diesel. Tre rotabili appartengono al Gruppo 730 datato 1985, macchine da manovra ad avancorpi da 80 km/h che vengono via a cifre che vanno da 395.660,30 a 816.147,40 Corone Ceche (rispettivamente da 15.700 a 32.300 euro).

Una è poi una 771 datata 1968, locomotiva da manovra e da treno costruita in Slovacchia e in grado di marciare a 90 km/h. Si può portare via con 1.231.617,40 Corone Ceche (circa 49.000 Euro).

Le altre cinque sono invece le famose e splendide Bardotka, macchine per treni passeggeri e merci datate 1964 da 100 km/h che gli appassionati europei conoscono bene per la loro appariscenza.

In questo caso è in vendita una 749 che viene via a 2.021.157,80 Corone Ceche (circa 80.000 euro) e quattro 752 che spaziano dalle 540.501,70 Corone Ceche la più economica (circa 21.500 euro) al 1.732.209,80 Corone Ceche la più cara (circa 69.000 euro).

Foto ČD Cargo