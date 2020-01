Ferrovie, investimento mortale in Adriatica: traffico in tilt

Sta tornando progressivamente alla normalità dalle 16.50 il traffico ferroviario fra Loreto e Osimo (linea Ancona – Pescara), sospeso dalle 14.10, e poi parzialmente riattivato alle 15.05, per l’investimento di una persona a Loreto.

I treni in viaggio hanno subìto ritardi medi di 100 minuti con punte massime di 145 minuti, mentre tre regionali sono stati cancellati e tre limitati nel percorso.

Inutili i soccorsi del 118 con l’eliambulanza e l'automedica di Loreto per il ragazzino di 15 anni che era uscito da scuola e aspettava il treno per tornare a Civitanova. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di una disgrazia. Sul posto l’Autorità giudiziaria per i rilievi di rito.