Ferrovie: entro fine mese in vendita Porta Romana

“Entro il mese di gennaio lanceremo una manifestazione di interesse al mercato sullo Scalo ferroviario di Porta Romana per trovare un investitore e sviluppatore dell’area”.

“Riteniamo di poter avere entro giugno del 2020 la possibilità di scegliere chi comprerà tutto il lotto dell’area”. A delineare il futuro dello scalo ferroviario di Porta Romana, dove sorgerà il villaggio olimpico dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 è l’Ad di FS Sistemi Urbani, Umberto Lebruto.

La cittadella milanese delle Olimpiadi, che a febbraio 2026 ospiterà gli atleti, metterà a disposizione 1.260 posti letto, divisi in 70 camere singole e 630 doppie, dopodiché sarà convertita in residenza universitaria. Si tratta di un’area che si estende per 216.614 metri quadrati di cui, secondo l’accordo di programma siglato nel 2017 tra Comune, Regione e Ferrovie la metà sarà destinata a verde, pari a 51.850 metri quadrati, l’altra metà per il 33 per cento a residenza sociale convenzionata, il 49 per cento a convenzionata agevolata, l’8 per cento a canone agevolato e il 10 per cento a canone sociale.

In merito alle infrastrutture, l’idea iniziale di costruire una nuova stazione all'interno dell’area dello Scalo è stata sostituita dalla ristrutturazione della stazione esistente, per altro sottoposta a vincolo, che sarà ammodernata e resa accessibile a tutti. “Con Regione, Ferrovie e il Collegio di Vigilanza - ha spiegato l’assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran - lavoreremo per un ammodernamento dell'attuale stazione, collegandola con la fermata della M3 di Lodi T.I.B.B”.

Ascensori e scale mobili e l’abbattimento delle barriere architettoniche renderanno completamente accessibili le stazioni. Inoltre, grazie alla collaborazione di RFI verranno interrati circa 100 metri di binari, permettendo una permeabilità diretta tra un lato e l’altro della stazione in superficie, “i binari saranno abbassati e coperti con una collina verde”.

Foto 1 di Arbalete - Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4780613