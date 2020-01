Ferrovie, Germania: battezzato l'ICE 4 "Baden-Württemberg"

Un ICE 4 di ultima generazione è stato inserito in un collegamento tra Germania e Svizzera ieri, come ambasciatore del Baden-Württemberg.

Ronald Pofalla, capo delle infrastrutture della Deutsche Bahn e Winfried Kretschmann, primo ministro dello stato del Baden-Württemberg, hanno battezzato l'ICE 4 proprio col nome “Baden-Württemberg”.

L'ICE 4 unisce la tecnologia più recente a più comfort e più servizi. I nuovi treni sono la spina dorsale della flotta veloce DB e sono verdi al 100%. La compagnia tedesca sta immettendo un nuovo ICE 4 sulle rotaie all'incirca ogni tre settimane.

Con 830 posti a sedere, esso offre circa quattro volte più spazio di un aereo. Ha detto Ronald Pofalla: “Stiamo creando più capacità di posti sui binari per una mobilità più rispettosa del clima. I nuovi treni ICE sono qui apposta. Il convoglio con il nome "Baden-Württemberg" è un degno ambasciatore di una regione leader dell'innovazione come il Baden-Württemberg. L'ICE 4 è l'ambasciatore più moderno e veloce che abbiamo nelle DB”.

Il primo ministro Winfried Kretschmann gli fa eco: “Il tema della mobilità sostenibile svolge un ruolo decisivo per lo stato del Baden-Württemberg. Dobbiamo urgentemente fare qualcosa per il cambiamento climatico e il viaggio in treno è un requisito fondamentale per una società che sta ripensando la mobilità. In quest'ottica è una buona idea iniziare il nuovo anno con un nuovo ICE 4 chiamato Baden-Württemberg, che include anche una grande quantità di ingegneria, lavori di precisione e alta qualità dal Baden-Württemberg”.

In questa regione l'ICE 4 viene utilizzato su sempre più tratte. Dal momento che il calendario è cambiato a dicembre, ha anche viaggiato su Karlsruhe, Friburgo e Basilea, Zurigo e Coira in Svizzera.

Offre molto spazio per i bagagli, un'area ristorante e una nuova illuminazione con piacevoli colori chiari, adattati all'ora del giorno. Per la prima volta, inoltre, anche le biciclette possono essere portate su un convoglio di questa tipologia. L'area familiare più ampia e lo scompartimento per bambini di nuova concezione rendono i viaggi particolarmente rilassati per le famiglie. Inoltre, l'ICE 4 stabilisce nuovi standard per viaggiare senza barriere con quattro spazi per sedie a rotelle e un sistema di guida tattile.