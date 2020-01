Ferrovie: riaperta la Cuneo-Nizza dopo lo stop di ieri

È ripresa questa mattina regolarmente la circolazione dei treni in Valle Roya tra Cuneo e Ventimiglia.

Il transito dei treni era stato interrotto ieri martedì 7 gennaio intorno alle 16, nelle tratte Breil-Ventimiglia e Breil-Nizza per il cedimento di una parte di terreno nei pressi dei binari.

Il cedimento è avvenuto prima del viadotto della Lavina, sopra il centro di Breil, nella zona dove la ferrovia si dirama verso Nizza. I tecnici francesi sono intervenuti subito per ripristinare il tratto e mettere in sicurezza i binari, lavorando dal pomeriggio per tutta la notte e questa mattina il traffico è ripreso regolarmente con il treno regionale delle 7,50 da Cuneo che arriva a Ventimiglia alle 10,34. Nel pomeriggio di ieri erano stati attivati bus navetta sostitutivi.