Ferrovie, Svizzera: Due Piani Bombardier battezzato "Losanna Capitale Olympique"

Il 6 gennaio 2020 il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale CIO, Thomas Bach, ha battezzato un treno Due Piani Bombardier "Losanna Capitale Olympique".

Philippe Leuba, consigliere cantonale di Vaud, Cornelia Mellenberger, Alain Barbey, responsabile dei trasporti a lunga distanza delle FFS, Cornelia Mellenberger, Alain Barbey, direttore regionale FFS per la Svizzera occidentale, Grégoire Junod, sindaco di Losanna, e Stéphane Wettstein, direttore generale di Bombardier Transportation Switzerland, hanno partecipato al battesimo del treno a Losanna - insieme ad altri ospiti del mondo della politica, dell'economia e della società.

"Dopo Friburgo e Ginevra, Losanna sarà la terza città della Svizzera romanda a dare il nome a quello che è destinato a diventare il fiore all'occhiello della flotta principale delle FFS", ha dichiarato Alain Barbey, direttore delle FFS delle regioni occidentali.

Questo treno non funziona ancora sulla linea Ginevra-Losanna-Berna-San-Gallo, ha detto. Non appena un numero sufficiente di treni affidabili sarà in possesso delle FFS, verranno gradualmente messi in servizio su questa linea. Per il momento, nessuna data è stata però anticipata.

I treni Due Piani Bombardier operano attualmente sulle linee tra Basilea, Zurigo, San Gallo e Coira. Dei 62 convogli ordinati, 27 forniscono circa 100 collegamenti al giorno, o più di 16.000 chilometri giornalieri.