Ferrovie: Stadler si aggiudica il primo contratto di manutenzione negli Stati Uniti

Dallas Area Rapid Transit (DART) ha assegnato a Stadler US Inc. un contratto di manutenzione per i Veicoli Flirt e l’EMF per un periodo di 15 anni.

Il Consiglio di amministrazione di DART ha approvato un contratto del valore di 112 milioni di dollari con Stadler, che include la manutenzione dei mezzi per un periodo di 15 anni degli otto veicoli DMU Flirt precedentemente assegnati, nonché servizi di manutenzione per l’Equipment Maintenance Facility (EMF) e due opzioni per modificare i veicoli e aggiungere portabagagli e rastrelliere per biciclette.

Con il contratto di manutenzione per questi veicoli e l’EMF, Stadler entra per la prima volta nel settore dei servizi di manutenzione negli Stati Uniti.

DART ha avuto la lungimiranza di includere i veicoli, il design dell'EMF a Irving, TX e ora i servizi di manutenzione in un unico contratto, in modo da garantire che ogni pezzo sia completamente integrato e che i costi siano adeguati a fornire il massimo risultato per la società. I veicoli e l’EMF saranno utilizzati sulla linea regionale Silver Rail del progetto DART.

“Stadler è stato un partner e un consulente di fiducia nello sviluppo del futuro progetto DART Silver Line di 26 miglia”, ha affermato Tim McKay, responsabile regionale del settore Crescita e Sviluppo di DART. “Stadler e DART condividono un focus sull’innovazione e la qualità che garantisce ai clienti sicurezza e affidabilità”.

Martin Ritter, CEO di Stadler US, ha dichiarato: “Questo è un passo importante per il futuro di Stadler negli Stati Uniti. Non solo non vediamo l’ora di continuare questa partnership con DART, ma siamo anche fiduciosi di poter offrire tecnologia all’avanguardia, abbinata a un servizio eccellente per i clienti DART”.

Jürg Gygax, vicepresidente del servizio esecutivo della divisione, ha dichiarato: “Stadler non vede l’ora che arrivi questo contatto di partnership con DART e garantirà la massima disponibilità dal primo giorno. Per la divisione di manutenzione Stadler questa è un passo molto importante. L’aggiudicazione di questo contratto è un eccellente inizio per la crescita futura negli Stati Uniti”.