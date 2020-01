Ferrovie, Comitati lombardi: "Trenord era veramente l'unica possibilità?"

I Comitati Viaggiatori ferroviari della Lombardia esprimono perplessità sulla riconferma di Trenord quale gestore dei trasporti in Lombardia con un dettagliato comunicato.

Con la pubblicazione dell'"Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico", Regione Lombardia ha comunicato la propria intenzione di affidare senza gara l’intero servizio ferroviario di propria competenza per il periodo 2021-2030. Il soggetto affidatario sarà Trenord S.r.l.

Le perplessità che tale scelta suscita non dipendono né dall’aggiudicazione diretta in sé (vedi articolo 5, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1370/2007) né dalla durata del contratto (al di là delle teoriche possibilità offerte dalla Legge, il mercato dei servizi ferroviari è tutt’altro che aperto e un periodo più lungo dovrebbe favorire la stabilità delle condizioni economiche che si instaurano) bensì da quali siano i contenuti e gli obiettivi del Contratto di Servizio che la Nostra Regione, in rappresentanza di tutti i propri contribuenti, sta provvedendo a compilare con Trenord, per una cifra complessiva di circa 5 miliardi di euro.

Affidare per altri 10 anni a chi non sembra in grado di gestire oggi neanche l’esistente servizio a livelli di decenza, peraltro con un aumento della spesa pubblica, senza pretendere immediati e sensibili miglioramenti è, quantomeno, assai discutibile.

Anche ammettendo come poco realistica l’idea di mettere a gara tra le Società di trasporto l’intero servizio ferroviario, potrebbero esserci davvero alternative. Ad esempio perché non si predispone una gara per il management (cioè rinnovare il contratto alla medesima Impresa ma sostituendone la dirigenza secondo criteri oggettivi, meritocratici, verificabili)? E perché non dare un segnale svolgendo una gara o incaricando altri per qualche direttrice? Anche le linee con minore frequentazione (quelle che Trenord ritiene superflue, oltre che fastidiose per la propria gestione industriale, perché “il treno è costoso e va fatto dove serve") possono essere messe a gara se l’Impresa che se le aggiudica ne ha un vantaggio.

Per riconoscere la scelta di Regione come genuinamente realistica e non semplicemente finalizzata allo scarico di responsabilità e alla “bella figura" politica, auspichiamo però:

· Documentazione solida a dimostrazione dell’assenza di alternative praticabili (una relazione tecnica specifica allegata a un atto politico ufficiale che la ratifichi);

· Totale trasparenza nella contrattazione con Trenord, non solo di fronte ai Comitati, ma di fronte a tutti i contribuenti, per far pendere gli accordi finali dalla parte dei cittadini e dello sviluppo del servizio e non della mera convenienza aziendale, così da garantire il buon utilizzo di ogni singolo centesimo di danaro pubblico;

· Il ripristino della modalità ferroviaria per tutte le corse rimaste auto sostituite dal cambio orario del dicembre 2018 (Seregno-Carnate, Rovato-Bornato, Regionali Valtellina, ecc.);

· Il mantenimento integrale di tutte le promesse di potenziamento e miglioramento che abbiamo letto, testimone l’Unione Europea.

Anche la governance di Trenord dovrà essere ridiscussa in coerenza con il nuovo Contratto e con la disponibilità dei nuovi rotabili di proprietà regionale (che al termine di tutte le consegne saranno 307, la quasi totalità della flotta Trenord).

Dovrà essere chiarito definitivamente il ruolo operativo dei due soci alla pari, oppure le quote dovranno essere ridistribuite francamente, in base all’effettivo impegno profuso per gestire e migliorare il Nostro servizio e il Nostro patrimonio pubblico, senza tuttavia trascurare la possibilità di assegnare ad altre Imprese di trasporto i rotabili acquistati da Regione Lombardia attraverso Ferrovienord, a seguito della sottoscrizione di un nuovo Contratto di Servizio con una di esse.

Infine, sarebbe utile che la Regione chiarisse più dettagliatamente come viene e verrà impiegata la cifra resa da Trenord per penali/servizi non resi (è notizia recente che per il 2018 tale cifra si attesta in totale a 14.4 milioni di euro).

Firme:

Associazione MI.MO.AL. Associazione Pendolari Novesi (APN)

Comitato Mobilità Ecosostenibile del Vimercatese Comitato Pendolari Bergamaschi

Comitato Pendolari Como – Lecco Comitato Pendolari Cremaschi

Comitato Pendolari della Bassa Bergamasca Comitato Pendolari del Meratese

Comitato Pendolari Gallarate – Milano

Comitato Pendolari linea S6 Milano – Novara Comitato Pendolari Romano

Comitato Pendolari Trenord Busto Arsizio Comitato Trasporti Lecchese

Comitato Viaggiatori e Pendolari della Milano – Asso

Comitato Viaggiatori S9/S11

Comitato Viaggiatori Trenord Nodo di Saronno Coordinamento Provinciale Pendolari Pavesi

InOrario: Comitato Pendolari linea Mantova Cremona Milano Pendolino della Brianza – S7 Besanino

Rappresentanti della linea Domodossola – Arona – Milano

#sbiancalafreccia

UTP – Utenti del Trasporto Pubblico Regione Lombardia

Rappresentanti Regionali dei Viaggiatori: Franco Aggio

Giorgio Dahò Stefano Lorenzi

Francesco Ninno

Sara Salmoiraghi