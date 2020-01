Ferrovie, Austria: la galleria di base del Semmering arriva con un anno di ritardo

Il CEO di ÖBB Andreas Matthä lo aveva lasciato intendere alla fine dello scorso anno, ma ora è ufficiale: il tunnel del Semmering tra la Bassa Austria e la Stiria è in ritardo di circa un anno e sarà aperto nel 2027.

"È nella natura di un tale mega progetto", hanno detto le ÖBB. I lavori di costruzione negli ultimi anni sono andati secondo i piani. “Abbiamo già realizzato il 45% dell'intero sistema di tunnel da 14 sedi contemporaneamente, con successo e senza incidenti rilevanti. In Stiria siamo in programma con tutti i lotti di costruzione”.

Nella Bassa Austria, tuttavia, a metà del 2019 è stata raggiunta l'area più difficile dell'intero progetto. “La montagna mette le basi per la costruzione delle gallerie. Dobbiamo dedicare tempo alla montagna - e lo stiamo facendo ”, ha detto ÖBB.

Secondo Matthä, la seconda nuova galleria sulla tratta Vienna-Klagenfurt, la galleria Koralm, entrerà probabilmente in funzione nei tempi previsti nel dicembre 2025. Non appena entrambi i tunnel saranno pronti e collegati, il tempo di viaggio da Vienna a Klagenfurt non sarà più di quattro ore come prima, ma due ore e 40 minuti, e questo dovrebbe accadere con il cambio di orario nel dicembre 2027.