Ferrovie: l'idea attorno al Trenino Verde, collegarlo con crociere su yacht

Un'idea per unire due vettori che potrebbero accrescere il turismo in Sardegna.

In sostanza collegare il Trenino Verde facendolo arrivare quasi in riva al mare per far salire i passeggeri su uno yacht a vela, per poi tornare a terra per riprendere il percorso interrotto.

La proposta arriva da Gianfranco Damiani, il portavoce dell'Alturs - alleanza per un turismo responsabile e sostenibile in Sardegna (con Touring club, Italia Nostra, Slow food, Federparchi e associazione italiana turismo responsabile e adesioni di Sardaigne en libertè e Gallura da valorizzare) ed è stata avanzata all'assessore del Turismo Gianni Chessa, in occasione del viaggio inaugurale del 2020 del trenino nei giorni scorsi da Monserrato a Mandas.

L'idea dell'"alleanza" mira a riportare il trenino ai fasti dei primi anni duemila creando quattro corridoi attorno alle quattro linee turistiche tra Mandas e Sorgono, Mandas e Arbatax, Bosa e Macomer, Palau e Tempio.

Sarebbero previsti anche degli sconfinamenti in acqua per coinvolgere le aree marine protette di Capo Carbonara, Tavolara, Asinara, Capo Caccia, Sinis-Mal di Ventre e Arcipelago della Maddalena.