Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Prima settimana del nuovo anno, e dunque apriamo la nostra rubrica con due editoriali, il primo sull'anno appena trascorso (Ferrovie: che anno è stato il 2019 sui binari italiani), il secondo sull'anno che verrà (Ferrovie: come potrebbe essere il 2020 sui binari italiani).

Per quanto riguarda il fronte dell’Alta Velocità, in settimana, viene confermato oltre dicembre il Frecciarossa Milano-Taranto (Ferrovie: confermato anche oltre dicembre il Frecciarossa Milano - (Metaponto) - Taranto), si pensa a una nuova fermata a Terontola per il Frecciarossa su Perugia (Ferrovie: la proposta per il Frecciarossa su Perugia, nuova fermata a Terontola), mentre rimane ancora lontana e discussa la possibilità di una fermata del Frecciarossa a Orte (Ferrovie: ancora polemiche sul Frecciarossa a Orte).

Intanto per Trenitalia gli ETR 700 arrivano a nove (Ferrovie: gli ETR 700 di Trenitalia salgono a nove), e aumenta ancora il numero E.464 per gli Intercity (Ferrovie: ancora E.464 per gli Intercity di Trenitalia) mentre potrebbe presto concludersi la vita della Tartaruga E.444R.106 (Ferrovie: addio alla Tartaruga E.444R.106? [VIDEO]).

In Lombardia invece mentre i pendolari testano il Caravaggio Trenord (Ferrovie: i pendolari testano il Caravaggio Trenord, molti pregi ma anche diversi difetti), il Donizetti effettua le prime corse prova (Ferrovie: prime corse prova per il Donizetti di Trenord [VIDEO]).

Una buona notizia giunge dalla Sardegna dove dopo tante vicissitudini torna il Trenino Verde da Monserrato a Mandas (Ferrovie, Sardegna: torna il Trenino Verde da Monserrato a Mandas con la Bauchiero).

Per quanto riguarda il materiale storico c'è da ricordare la data del 18 gennaio, in cui è previsto un treno speciale in ricordo degli Alpini della Cuneense da Torino a Ceva e Ormea (Ferrovie: treno storico in ricordo degli Alpini della Cuneense da Torino a Ceva e Ormea).

Le notizie dall'estero arrivano stavolta dalla Germania che prosegue l’opera di rinnovamento dei ponti ferroviari (Ferrovie, Germania: 875 promessi, 900 fatti, DB accelera il rinnovamento dei ponti ferroviari), dalla Svizzera con il successo delle Jungfraubahn (Ferrovie, Jungfraubahn: anche nel 2019 oltre 1 milione di visitatori sul Jungfraujoch), e dal Marocco dove in un anno hanno viaggiato in treno 3 milioni di passeggeri (Ferrovie, Marocco: più AV e 3 milioni di passeggeri in un anno).

E poi ancora notizie dalla Cina dove nel 2019 sono stati effettuati 3,57 miliardi di viaggi passeggeri nel 2019 (Ferrovie: in Cina 3,57 miliardi di viaggi passeggeri nel 2019), e dove il governo prosegue nel potenziamento della rete ferroviaria (Ferrovie: la Cina investe in infrastrutture e inaugura due nuove tratte AV).

