Ferrovie: la Norvegia punta su batterie ed elettrificazioni

La Norvegia si è impegnata a ridurre il 45% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030.

Il settore dei trasporti rappresenta il 30% delle emissioni totali e molto deve essere fatto in questo settore entro quell'anno. Lo studio Null Emissions Solutions for Non-Electrified Railways (Nullfib) è stato condotto tra gennaio e dicembre 2019 in collaborazione con Norske Tog e il gestore dell'infrastruttura Bane Nor.

Esso ha considerato quali soluzioni a emissioni zero siano un'alternativa ai combustibili fossili, offrendo al contempo i migliori risparmi dal punto di vista finanziario e quale sia l'opzione migliore per ulteriori investimenti.

Il progetto ha considerato cinque opzioni, idrogeno, biogas, biodiesel, batteria e funzionamento a batteria con parziale elettrificazione.

Lo studio ha concluso che la tecnologia a batteria è la soluzione più duratura e robusta per sostituire la trazione Diesel sulla ferrovia combinata con l'elettrificazione parziale.

"Questo concetto è compatibile con la tecnologia odierna e può quindi essere utilizzato su tutta la rete ferroviaria esistente", afferma la direzione ferroviaria Jernbanedirektoratet.

Attualmente ci sono sette linee non elettrificate in Norvegia. "Una transizione verso soluzioni a emissioni zero ridurrà l'impronta di carbonio della ferrovia e fornirà risparmi socioeconomici favorevoli", afferma sempre la direzione ferroviaria. “Allo stesso tempo, ciò aumenterà anche la competitività delle ferrovie con altre forme di trasporto".

“Gli sviluppi tecnologici nell'ambito delle soluzioni a emissioni zero sono molto rapidi. È quindi importante che le scelte siano fatte come punti di forza, piuttosto che indebolire la competitività della ferrovia in un mercato dei trasporti sensibile ai prezzi. Ciò significa che la ferrovia deve essere adeguatamente attrezzata per un aumento del numero di passeggeri e merci in un momento in cui la mobilità deve comportare sempre più emissioni zero".