Ferrovie, prolungamento della linea fino a Vieste, per il presidente del Parco del Gargano “Si Può Fare”

Al momento il Gargano è raggiungibile in treno grazie a Ferrovie del Gargano solo da Foggia a Peschici Calenella, e in estate da Foggia a Siponto e Manfredonia.

Obiettivo del presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza è quello del completamento della ferrovia garganica in moda da portare il treno anche in altre città importanti come Vieste, Mattinata, Monte S. Angelo e San Giovanni Rotondo.

L’idea è molto apprezzata anche dai vertici di Ferrovie del Gargano, che già da tempo pensano a trasportare turisti e residenti con i treni di ultima generazione, a basso impatto ambientale.

Il direttore di esercizio, Daniele Giannetta, ci crede e confida nella massima collaborazione delle istituzioni locali, primo fra tutte l’Ente Parco. “Sarebbe fantastico, mi fa piacere che finalmente un presidente del Parco ha idee lungimiranti che sicuramente aiutano l’economia e la crescita sociale del territorio”.