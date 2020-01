Ferrovie, Sardegna: torna il Trenino Verde da Monserrato a Mandas con la Bauchiero

Una buona notizia per il Trenino Verde della Sardegna.

Il Ministero per i Beni le Attività culturali e il Turismo ha stabilito che il 2020 sarà l'Anno del Treno turistico e, per ribadire l'importanza delle ferrovie turistiche in Sardegna, la Regione ha organizzato per domani, sabato 4 gennaio, un viaggio col Trenino Verde da Monserrato a Mandas.

A bordo della storica carrozza Bauchiero del 1913, per ricordare il 99° anniversario del viaggio di David Herbert Lawrence in Sardegna, saranno presenti anche gli assessori regionali del Turismo, Gianni Chessa, dei Trasporti, Giorgio Todde, e degli Enti locali, Quirico Sanna.