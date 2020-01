Ferrovie, Germania: 875 promessi, 900 fatti, DB accelera il rinnovamento dei ponti ferroviari

Deutsche Bahn ha superato l'obiettivo di ammodernare in modo completo 875 ponti ferroviari entro cinque anni.

Il 900° ponte ferroviario è stato completato entro la fine del 2019 a Zepernick, alla periferia nord-est di Berlino. Il rinnovo dei ponti è uno dei punti di forza delle DB ed è il seguito di un accordo che prevede la possibilità di spendere un totale di tre miliardi di euro.

DB aumenterà nuovamente il ritmo della modernizzazione nei prossimi mesi: negli anni 2020, affronterà altri 2.000 ponti ferroviari, guidando così la modernizzazione dell'intera infrastruttura.

Ronald Pofalla, direttore dell'infrastruttura di DB ha commentato: "Con l'accordo di follow-up, circa 86 miliardi saranno disponibili per l'infrastruttura ferroviaria per i prossimi dieci anni: una somma record e il segnale giusto per il necessario cambio di rotta in Germania".

Ci sono oltre 25.000 ponti ferroviari nella rete di Deutsche Bahn. Gli esperti li ispezionano secondo le scadenze prescritte e li riparano quando necessario. Questi esperti devono possedere la formazione adeguata, nonché ulteriori qualifiche ed esperienza professionale, al fine di essere riconosciuti dall'autorità ferroviaria federale di controllo.

In seguito a specifici esami, gli esperti assegnano voti ai ponti ferroviari. Attualmente le condizioni generali dei ponti ferroviari tedeschi sono classificate come "buone".