Ferrovie: in Cina 3,57 miliardi di viaggi passeggeri nel 2019

Le ferrovie cinesi non si fermano più.

Nel corso del 2019, hanno infatti gestito 3,57 miliardi di viaggi passeggeri, in aumento del 7,7% su base annua. Lo ha reso noto la China State Railway Group Co. Ltd. Tra questi, quasi 2,29 miliardi di viaggi passeggeri hanno viaggiato su treni ad alta velocità, in crescita del 14,1% rispetto al 2018.

Lo scorso anno, le ferrovie del Paese hanno trasportato anche 3,44 miliardi di tonnellate di merci, segnando un incremento del 7,8% su base annua. I ricavi del settore del trasporto ferroviario hanno raggiunto gli 818 miliardi di yuan (circa 118 miliardi di dollari) nel 2019, in aumento del 6,1% rispetto all'anno precedente.

Alla fine dello scorso anno, il chilometraggio totale delle operazioni ferroviarie gestite nel Paese ha raggiunto i 139.000 chilometri, compresi 35.000 chilometri gestiti su ferrovie ad alta velocità.

Foto di N509FZ - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51138385