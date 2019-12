Ferrovie: forze dell’ordine gratis su Trenord in cambio di collaborazione

Una importante novità per la sicurezza in Lombardia.

A partire dal 1 gennaio 2020 con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza, sia dei viaggiatori sia del personale di bordo, è consentita la circolazione a titolo gratuito agli ufficiali ed agenti appartenenti a tutti i Corpi, cui specifiche leggi o regolamenti attribuiscono le funzioni di pubblica sicurezza, sui servizi ferroviari regionali nell'area di applicazione della tariffa della Regione Lombardia.

Sono autorizzati a viaggiare sui servizi Trenord gli agenti e ufficiali appartenenti ai Corpi delle Forze dell'Ordine e gli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa appartenenti ai Corpi delle Forze Armate dei comandi di appartenenza sono siti sul territorio della Regione Lombardia, sia in divisa che in borghese.

Di seguito l'elenco dei Corpi autorizzati a viaggiare.

• POLIZIA DI STATO

• ARMA DEI CARABINIERI

• GUARDIA DI FINANZA

• POLIZIA PENITENZIARIA

• CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (compresi i VIGILI DEL Fuoco VOLONTARI)

• POLIZIA LOCALE

• ESERCITO ITALIANO

• AERONAUTICA MILITARE

• MARINA MILITARE

Per usufruire della circolazione gratuita gli ufficiali/agenti/militari devono inderogabilmente di propria iniziativa, presentarsi prontamente al personale di accompagnamento con congruo anticipo rispetto alla partenza del treno, esibire il proprio tesserino di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo (salvo non indossino l'uniforme), comunicare al personale di accompagnamento la tratta percorsa e, ove possibile, l'ubicazione del proprio posto a bordo del treno.

Sono obbligati, inoltre, ad esibire il proprio tesserino di riconoscimento su richiesta del personale di controlleria. In caso di necessità è facoltà del personale di accompagnamento richiedere agli ufficiali e agenti un'ubicazione in una specifica vettura come supporto durante il viaggio.

L'accesso alle stazioni dotate di tornelli è possibile dai varchi laterali presenziati su esibizione al personale preposto del tesserino di riconoscimento, del distintivo di appartenenza al Corpo o della tessera elettronica di libera circolazione annuale fornita da Trenord.

L'inosservanza delle modalità descritte equipara l'ufficiale/agente ad un passeggero sprovvisto di biglietto.

Gli agenti, gli ufficiali e gli appartenenti ai Corpi delle Forze Armate che viaggiano sui servizi dotati dì sistemi di bigliettazione elettronica potranno richiedere a Trenord, a propria cura e spese, il rilascio di tessera elettronica Io Viaggio, con caricato un contratto di libera circolazione annuale, che consentirà loro di accedere autonomamente alle stazioni dotate di varchi di accesso nonché di viaggiare sui treni.

Gli agenti interessati potranno richiedere la tessera presso un My Link Point o una biglietteria compilando il modulo dedicato e versando la quota di 10 € fornendo una copia del tesserino di riconoscimento o del distintivo di appartenenza al Corpo.

Gli agenti in possesso di tessera elettronica di libera circolazione sono comunque tenuti, prima della salita in treno, a presentarsi al personale di bordo indicando la tratta percorsa e la loro ubicazione.

Gli agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine, ad eccezione degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su richiesta del personale di scorta, sono tenuti a fornire idonea assistenza per eventuali urgenze o emergenze, in caso di necessità di accertamento di identità personale e/o per interventi di ripristino dell'ordine e la sicurezza pubblica in aderenza a quanto previsto dalle vigenti norme e regolamenti.