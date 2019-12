Ferrovie: ancora E.464 per gli Intercity di Trenitalia

Ancora una E.464 per i treni Intercity.

Nella giornata di ieri è stata trasferita da Foligno a Roma la E.464.338 che ovviamente indossa la livrea Intercity Giorno bianca con fascia grigia e sottile striscia rossa.

La macchina è giunta nella Capitale insieme ad altre due locomotive, la E.402B.105 e la E.403.018 rispettivamente in cromia XMPR (era Frecciabianca) e Intercity Giorno (era ovviamente XMPR).

Come si evince dalla foto di Andrea Picotti, la "nuova" E.464 che va ad aggiungersi alle altre già riqualificate per treni Intercity, è dotata di aggancio automatico e non ha, dunque, organi di repulsione tradizionali.