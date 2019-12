Ferrovie: addio alla Tartaruga E.444R.106? [VIDEO]

Rimasta ormai tra le poche ancora in servizio, anche per la E.444R.106 potrebbe essere arrivata la fine.

L'anziana Tartaruga (TIBB 1973, E.447 tra 1986 e 1990, in R dal 1990), è stata vista mercoledì 25 dicembre alla testa dell’Intercity Notte 765 Milano Centrale-Lecce via Taranto.

Secondo le informazioni reperite, si sarebbe guastata dopo avere passato la stazione di Milano Rogoredo, richiedendo subito una locomotiva di soccorso. Il treno è dunque ripartito con 345 minuti di ritardo grazie all'intervento della E.402B.140 diventata la titolare.

Una volta che il convoglio è arrivato a Bari Centrale la E.444R.106 è stata tolta dalla composizione col treno che ha proseguito il suo viaggio verso Lecce dove l’ICN, recuperando qualcosa, è arrivato con "soli" 225 minuti di ritardo.

Nel frattempo la E.444R.106 è rimasta in un tronchino nella stazione di Bari Centrale per qualche giorno e domenica 29 dicembre è stata messa di rimando all’ultimo Intercity della giornata per Bologna, ovvero l’IC 614 Bari Centrale-Bologna Centrale.

A tirare il tutto è stata stavolta la E.402B.113, con in seconda posizione per l'appunto la E.444R.106, seguita da sette vetture Intercity Giorno e una XMPR a sua volta seguita da una Gran Confort sempre XMPR di rimando.

Secondo alcune fonti non ufficiali la E.444R.106 dovrebbe nel frattempo essere giunta a Milano Greco Pirelli dove sarebbe stata accantonata. Vedremo se saranno voci confermate o ci sarà qualche novità per questa macchina.

Foto e secondo video di Akiem483, primo video di Claudio Villani