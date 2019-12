Ferrovie: la Cina investe in infrastrutture e inaugura due nuove tratte AV

Il governo cinese ha annunciato che investirà circa 800 miliardi di yuan (circa 114,36 miliardi di dollari) in infrastrutture ferroviarie nel 2020.

I dati, che sono stati diffusi dal ministero dei Trasporti di Pechino, prevedono per il prossimo anno ulteriori investimenti per circa 1.800 miliardi di yuan in infrastrutture viarie e canali navigabili, oltre a circa 90 miliardi di yuan nel settore dell'aviazione civile. Il Paese si impegnerà inoltre a coprire il 98% delle campagne con reti logistiche e commerciali.

Secondo le stime diffuse dal ministero, gli investimenti in immobilizzazioni materiali nel settore dei trasporti hanno superato quest’anno i 3.200 miliardi di yuan.

Intanto il China State Railway Group ha dichiarato che è entrata in funzione oggi la linea ferroviaria AV che collega Pechino e Zhangjiakou, la città che ospita congiuntamente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Il treno G8811, dotato di segnale 5G, ricarica senza fili e illuminazione intelligente, è partito dalla Stazione Ferroviaria Nord di Pechino intorno alle 8:30 in direzione di Zhangjiakou, nella provincia di Hebei nella Cina settentrionale.

La linea, lunga 174 chilometri e con 10 stazioni, è considerata cruciale per la città che organizza congiuntamente i Giochi di Pechino del 2022, e faciliterà il traffico interurbano. Con una velocità massima di 350 K/h la linea ridurrà il tempo di percorrenza tra Pechino e Zhangjiakou da oltre 3 ore a 47 minuti.

Oggi è entrata in servizio anche la ferrovia di Chongli, una diramazione della linea ferroviaria AV Pechino-Zhangjiakou lunga 53 chilometri, con una velocità massima di 250 K/h.

Foto 1 di N509FZ - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60395037

Foto 2 di N509FZ - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51138385