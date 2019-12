Ferrovie: il curioso e sfortunato viaggio dell'ICN 1501 [VIDEO]

Una deviazione per lavori e una buona dose di sfortuna.

Il tutto, mischiato, ha portato nei giorni scorsi l'ICN 755 Milano - Lecce a giungere a destino con 216 minuti di ritardo.

Ma non è tanto questo che ci interessa, i ritardi fanno parte del gioco, quanto l'insolito trascorso di questo convoglio.

A causa dell’installazione dell’ACCM tra Marotta e Falconara tra sabato sera 28 e domenica 29 dicembre, gli ICN in Adriatica a salire e a scendere sono stato deviati via Caserta - Foggia.

Non ha fatto eccezione l'ICN 755 Milano - Lecce che ha viaggiato nell'occasione come 1501. Secondo quanto abbiamo ricostruito, il treno è partito regolarmente da Milano Centrale con la E.402B.170 in testa, tenendo sostanzialmente orario fino a Teano ma prendendo minuti da qui a Caserta. Una volta arrivato nella città della Reggia, il convoglio ha sostato circa 25 minuti non previsti per un problema tecnico al locomotore, che evidentemente aveva già dato qualche avvisaglia visto che l'ICN aveva nel frattempo accumulato 50 minuti di ritardo.

Una volta ripartito è stato costretto a un’altra lunga sosta a Bovino Deliceto, a quanto sembra per accudienza alla loco titolare. Nel frattempo, già da quando dava problemi a Caserta, ci si era attivati per la locomotiva di soccorso da agganciare a Foggia in modo che trainasse tutto il treno fino a Lecce.

Verso le 8.30 è dunque partita da Bari la E.402B.164 isolata per Foggia per andare a prendere in consegna il 1501. Una volta che l’ICN è arrivato a Foggia alle 10.27 con 156 minuti di ritardo, la E.402B.164 ha agganciato la E.402B.170 effettuando così il cambio banco in modo da non lasciarla in coda ma metterla subito di rimando.

Durante l'effettuazione di queste manovre, il treno ha sostato a lungo, riuscendo a ripartire solo alle 11.35 con 205 minuti di ritardo.

Evidentemente per il traffico incontrato a quell'ora, ha quindi ulteriormente preso minuti arrivando a Lecce con +216 alle 15.06. Da quanto ci risulta, la E.402B.170 guasta è poi risalita la sera stessa sull’ICN 752 Lecce-Milano Centrale.