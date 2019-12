Ferrovie, incidente di Pioltello, RFI: "Verificate le condizioni del treno"

Si torna a parlare della tragedia di Pioltello.

Secondo quanto riportato oggi da Il Giorno" Rete Ferroviaria Italiana non si rassegna agli esiti della maxi consulenza disposta dalla Procura sulla tragedia di Pioltello.

Per i tecnici fu colpa di un pezzo da 23 centimetri di rotaia usurata che si staccò quella mattina. Ma per i legali di RFI, responsabile della manutenzione dei binari e dunque sotto accusa per la morte di tre passeggere, potrebbe essere colpa del treno.

Forse per come sono state condotte le "visite manutentive" sul convoglio. O per quelle cause "riferibili a manovre del personale viaggiante" che possono aver "influito sui tempi di frenata".

E ancora: "RFI fa sapere di aver dato incarico a un consulente di compiere un’indagine tecnico-scientifica "volta a ricostruire la marcia del treno nel percorso che va dallo svio all’arresto della corsa".

