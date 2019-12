Ferrovie: gli ETR 700 di Trenitalia salgono a nove

Gli ETR 700 di Trenitalia arrivano a nove.

Se le indicazioni che ci sono state fornite sono corrette, nella giornata di ieri dovrebbe essere partito dalla Hitachi Rail di Pistoia un altro esemplare.

Si tratterebbe del 4806 che qualora fosse confermato diventerebbe l'ETR 700 n.06. Come per gli altri, si svolgeranno ora le corse propedeutiche all'entrata in funzione, probabilmente con test in Adriatica, dove poi andrà a fare servizio.

Con la effettiva allocazione in Trenitalia, sarà come detto il nono a disposizione della compagnia di bandiera andando ad aggiungersi agli ETR 700 n.04, 05, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Siamo dunque al giro di boa visto che la dotazione finale dovrebbe essere costituita da diciassette treni.