Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Ultima domenica del 2019 e ultimo appuntamento per quest’anno con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana appena conclusa.

Cominciamo con le anticipazioni del ministro De Micheli, sugli investimenti ferroviari al Sud Italia (Ferrovie: il ministro De Micheli anticipa gli investimenti ferroviari al Sud Italia), intanto Trenitalia migliora la connessione sui convogli Frecciarossa e fa viaggiare il 40esimo Frecciarossa 1000 dotato di Wi-Fi Fast (Ferrovie: in viaggio il 40esimo Frecciarossa 1000 dotato di Wi-Fi Fast).

Qualche problema invece per gli ETR 700; a Natale un Frecciargento effettuato con questo materiale, è rimasto bloccato a Fidenza (Ferrovie: ETR 700 si blocca a Fidenza, Natale con forte ritardo per il Frecciargento 8824). Immediata la precisazione di Trenitalia sull’episodio (Ferrovie: Frecciargento in avaria, la precisazione di Trenitalia), così come una nostra riflessione su questi rotabili dalla storia travagliata (Ferrovie: gli ETR 700 e i problemi di gioventù da risolvere in fretta [VIDEO]).

Prosegue intanto la graduale l’introduzione sui binari del Paese, dei nuovi convogli regionali; in settimana secondo Pop per le Marche (Ferrovie: arriva il secondo Pop di Trenitalia per la Regione Marche [VIDEO]), e logo regionale anche per i Rock dell'Emilia Romagna (Ferrovie: logo regionale anche per i Rock dell'Emilia Romagna), dopo Veneto e Sicilia.

In Lombardia invece ci si prepara con un uno speciale Open Day (Ferrovie: Open Day per il nuovo Caravaggio di Trenord), che ha riscosso grande successo (Ferrovie, Lombardia: in 4.000 a provare il nuovo Caravaggio), all’imminente entrata in servizio regolare dei nuovi convogli Caravaggio.

Vanno avanti poi le demolizioni di materiale rotabile obsoleto di Trenitalia (Ferrovie: anche sotto Natale si demolisce [VIDEO]), e intanto la società, con la consegna dell’ultima macchina, termina come previsto la trasformazione delle E.402A, in E.401 monocabina (Ferrovie: addio E.402A, in consegna l'ultima E.401 monocabina).

Bune notizie poi per i pendolari della Campania, dove il Governatore De Luca annuncia nuovi treni in arrivo e riqualificazione delle stazioni (Ferrovie, De Luca: “Facciamo miracoli, nuovi treni in arrivo in Campania, le stazioni saranno riqualificate"), dell’Abruzzo dove parte il processo di rinnovamento di TUA Spa (Ferrovie, Abruzzo: nuovi treni e autobus per TUA Spa), e del Lazio dove il Presidente Zingaretti annuncia l’arrivo di fondi per infrastrutture e nuovi treni per le ex ferrovie concesse (Ferrovie: Regione Lazio investe 800 milioni per infrastrutture e nuovi treni delle ex concesse).

Concludiamo con una buona notizia sul materiale storico, ovvero il grande successo riscosso dalla Transiberiana d’Italia nel 2019 (Ferrovie: Transiberiana d’Italia da record, nel 2019 viaggiatori raddoppiati).

Buon Anno dalla redazione di Ferrovie.info e Appuntamento al 2020!!