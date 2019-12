Ferrovie, Germania: vacanze di Natale da record per le DB

Le ferrovie tedesche DB registrano archiviano un traffico natalizio molto positivo.

Quest'anno, i treni a lunga percorrenza di DB hanno portato a destinazione circa 2,8 milioni di viaggiatori di Natale in tempo e in modo affidabile. Il 15% in più di passeggeri rispetto all'anno precedente ha viaggiato su treni ICE e IC tra venerdì scorso (20 dicembre) e venerdì (26 dicembre) - il che corrisponde a un aumento di quasi 400.000 passeggeri.

Il Natale 2019 ha visto arrivare puntale oltre l'86% dei treni ICE e IC/EC. Il 24 e il 26 dicembre, i valori di puntualità erano oltre il 90%.

“Siamo lieti di aver portato così tante persone in modo sicuro e puntuale alle loro famiglie e amici. La tendenza verso viaggi ecologici in treno continua e aumenterà ulteriormente nel nuovo anno. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti che hanno lavorato negli ultimi giorni. Grazie al loro eccezionale impegno, i viaggi di Natale hanno funzionato molto bene nel 2019", ha affermato Michael Peterson, CEO di DB Fernverkehr.

Per i viaggi all'inizio dell'anno, DB raccomanda a tutti i passeggeri di muoversi con una prenotazione del posto, se possibile, e di dare un'occhiata ai sistemi di informazione su bahn.de o sul DB Navigator. I treni che sono particolarmente richiesti sono identificati da una nota (punto esclamativo).