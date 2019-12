Ferrovie: lavori a Genova Pegli, le foto dei Thello deviati via San Giuseppe di Cairo

Come abbiamo anticipato qualche giorno fa, si è reso necessario demolire e ricostruire il cavalcavia che sovrasta i binari della stazione di Genova Pegli.

Per questo motivo, nei giorni scorsi, ci sono stati diversi disagi per la circolazione ferroviaria, tra treni sospesi e bus sostitutivi. Per consentire gli interventi, infatti, dalle ore 15 di giovedì 26 alle ore 5 di lunedì 30 dicembre, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Genova Sestri Ponente e Genova Voltri, sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia.

In tutto questo, tuttavia, quattro collegamenti Albenga-Milano e viceversa, insieme ad alcuni treni Intercity ed Eurocity Thello, sono stati deviati percorrendo l’itinerario via Savona - San Giuseppe di Cairo - Acqui Terme - Alessandria - Tortona.

Una occasione ottima per fotografare questi treni in una zona a loro poco congegnale, colta al volo da Iacopo Grappiolo che ha immortalato in particolar modo i convogli Thello con la loro variopinta livrea.

A quanto abbiamo appreso, i treni in oggetto hanno preso del ritardo anche a causa di una limitazione di velocità imposta alla E.402B su questa particolare tratta.