Ferrovie, Abruzzo: nuovi treni e autobus per TUA Spa

Si apre un periodo di profondo rinnovamento per TUA Spa.

A sei mesi dalla nomina del nuovo CdA, particolare attenzione da parte del nuovo management è stata posta all'ottimizzazione dell'esercizio, in particolare al trasporto su gomma. Nei primi 182 giorni di gestione Giuliante sono stati acquistati altri 46 bus, in consegna a partire da gennaio 2020, che si aggiungono ai 18 consegnati negli ultimi mesi e già in esercizio.

Gli investimenti arrivano però anche sul versante ferroviario: il nuovo CdA ha opzionato due nuovi elettrotreni da utilizzare per il trasporto pubblico locale aderendo alla gara con Ferrovie Nord Milano. Questo ha permesso di ridurre i costi d'acquisto e i tempi di consegna dei treni che entreranno in servizio entro il 2021. Questo investimento garantisce una serie di benefici per la collettività in termini di ottimizzazione del servizio e maggiore disponibilità di treni in circolazione.

Importanti azioni sono state messe in atto intanto per la tratta Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma; il servizio è stato garantito e si è proceduto a una ristrutturazione della linea stessa. Dal punto di vista delle società partecipate come Sangritana Spa, nell'ultimo semestre sono state completate tutte le attività di conferimento necessarie.

Sul versante tecnologico, TUA Spa ha lanciato l'applicazione "TUAbruzzo", soluzione che garantisce di aumentare i ricavi da traffico e ridurre i costi di distribuzione, consentendo una capillare vendita dei titoli di viaggio e una serie di vantaggi tangibili per gli utenti quali lo snellimento dei processi di gestione biglietterie, la digitalizzazione dei processi di vendita, ma anche una maggiore facilità di acquisto dei titoli di viaggio, l'aumento della capacità informativa all'utenza e minori file in biglietteria.