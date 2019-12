Ferrovie, Hupac: lo sciopero in Francia frena l'introduzione di un nuovo collegamento intermodale

Lo sciopero in atto in Francia sta mettendo in grossa difficoltà il trasporto ferroviario sui corridoi europei attraverso la Francia.

Mentre la circolazione dei treni sulle relazioni Antwerp-Barcellona e Busto-Barcellona è fortemente ridotta, Hupac è costretta a posticipare il lancio del nuovo collegamento Perpignan-Köln la cui prima partenza era prevista per il 13 gennaio 2020.

Il progetto ha l'obiettivo di trasferire su rotaia una buona parte del traffico tra il sud della Francia e la Germania con collegamenti gateway fino in Scandinavia. Nonostante un lungo e accurato periodo di preparazione, l'azienda ha ricevuto solo nei giorni scorsi l’informazione da parte di SNCF Reseau che, in relazione allo sciopero, le tracce per le 5 partenze settimanali per ora non possono essere confermate.

È intenzione di Hupac di offrire un servizio stabile e performante ai clienti del trasporto intermodale europeo. L’introduzione del servizio Perpignan-Colonia sarà pertanto posticipata a marzo del 2020.