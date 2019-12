Ferrovie, De Luca: “Facciamo miracoli, nuovi treni in arrivo in Campania, le stazioni saranno riqualificate"

Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha presentato questa mattina nel piazzale della Stazione Marittima di Napoli 150 nuovi autobus per le aziende di trasporto pubblico locale della Regione Campania.

Continua infatti il piano di ammodernamento per i mezzi pubblici della Regione che prevede mille nuovi autobus in arrivo entro un anno e mezzo che andranno a sostituire quelli esistenti.

De Luca è intervenuto anche sulla questione ferrovie.

"Su ferro il trasporto pubblico è eccellente per quanto riguarda Trenitalia, abbiamo consegnato 24 treni Jazz, arriveranno anche quelli Rock, nomi fantasiosi. Abbiamo l’impegno per l’acquisto di altri 40 treni nuovi da parte di Trenitalia.

Se da 35 anni non si fa l’acquisto di un treno e una manutenzione, si deve avere il tempo che arrivino quelli nuovi. Stiamo lavorando per rifare tutte le stazioni della Circumvesuviana, in 14-15 stazioni che erano ininterrotte. La stazione di Scampia è diventata la più bella che abbiamo. L’anno nuovo partiranno i lavori a Porta Nolana e poi in Piazza Garibaldi. Il nostro obiettivo è far diventare la Campania la migliore in Italia nel settore dei trasporti e l’EAV è una delle poche ad avere il bilancio in attivo”.