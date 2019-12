Ferrovie, guasto Porta Garibaldi, Terzi: RFI risolva problemi strutturali nodo ferroviario di Milano

Claudia Maria Terzi, assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile è intervenuta sul disservizio in Lombardia di ieri.

“Questa mattina (ieri, ndr) si è verificato un guasto elettrico molto grave alla rete statale di RFI che ha causato ritardi a catena, soppressioni, treni bloccati.

Disagi enormi, che si aggiungono a quelli che in Lombardia si continuano a subire, troppo spesso per l’inadeguatezza di un’infrastruttura ferroviaria che deve essere manutenuta, ammodernata e potenziata. Occorre che RFI risolva strutturalmente i problemi del nodo di Milano, garantendo tempistiche ragionevoli e soprattutto certe per gli interventi. L’obiettivo di tutti deve essere quello di assicurare un servizio adeguato: ognuno deve fare la sua parte fino in fondo”.