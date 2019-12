Ferrovie: Transiberiana d’Italia da record, nel 2019 viaggiatori raddoppiati

Si chiude in bellezza l'anno della Transiberiana d’Italia che nel 2019 ha fatto segnare il record di turisti trasportati sui treni storici tra Abruzzo e Molise.

Un anno intenso per l’Associazione Le Rotaie e il progetto di turismo ferroviario lungo la Sulmona-Isernia. Domani 26 dicembre, come da tradizione, sarà effettuato il treno storico organizzato con Fondazione FS per Carovilli per il presepe vivente che contribuirà ad aumentare il numero dei viaggiatori a dicembre che ha segnato un record con sei circolazioni settimanali e oltre 10mila viaggiatori provenienti da molte regioni d’Italia.

Solo nel 2019, l’Associazione composta da volontari abruzzesi e molisani ha realizzato in collaborazione con Fondazione FS Italiane 84 circolazioni con finalità turistiche, per un totale di 31.500 viaggiatori (+49% rispetto al 2018) ed una serie di servizi esperienziali connessi.

Ma non è tutto, perché anche il 2020 si preannuncia intenso. Il ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini ha infatti annunciato che il 2020 sarà “l’anno del treno turistico” e l’associazione d’intesa con la Fondazione FS Italiane ha programmato circa 90 partenze per il 2020 con quelle invernali dei primi mesi dell’anno già sold out e una proposta per un piano strategico con la regione Molise per il rilancio delle stazioni di Isernia e Campobasso anche come punto di partenza turistico per le direttrici sul Sannio e Benevento da un lato e per l’Alto Molise e l’Abruzzo dall’altro.