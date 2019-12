Ferrovie: carrozze Charter per i treni Intercity Notte [VIDEO]

Le segnalazioni provengono un po' da tutta Italia.

Già da due giorni diversi treni Intercity Notte vedono composizioni in cui sono presenti anche le vetture Charter normalmente destinate al traffico religioso per Unitalsi.

Come possibile vedere da foto e video di Claudio Villani e del canale YouTube Ferrovie Online, sono state segnalate sull'InterCity Notte 765 Milano Centrale - Lecce e poi sul corrispondente 758 del giorno successivo, ma anche sugli Intercity Notte diretti in Sicilia, come sul 1956 Siracusa - Roma Termini e sul 1962 Siracusa - Milano Centrale.

Non abbiamo informazioni certe, ma con tuta probabilità le vetture sono state utilizzate come rinforzo per la grande presenza di viaggiatori durante le festività natalizie.

In ogni caso, quale che sia la ragione, ci sembra interessante rimarcare il felice accostamento tra le due cromie Intercity Notte e Charter ma anche l'insolita "situazione" di veder queste ultime carrozze agganciate ad una delle ultime E.656 ancora in servizio, ovviamente in Sicilia.

In quest'ultimo caso, per la precisione, si tratta della E.656.024, una prima serie, che ha dietro di sé la vettura 61 83 50-70 749-2 I-TI.