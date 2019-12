Ferrovie: ancora a Rimini i rotabili "storici" fermi da anni

Lo scorso 11 dicembre avevamo accennato alla possibilità che fossero stati inviati alla demolizione i mezzi "storici" fermi da tempo a Rimini.

Ci eravamo ripromessi di tornare in argomento qualora ci fossero state novità che in effetti sono arrivate. A differenza di quanto ipotizzato, i mezzi non sono stati inviati a demolizione ma non si vedevano più perché sono stati spostati in un'altra zona dell'impianto.

I rotabili in oggetto, lo ricordiamo, sono i 214.1013 e .1068, la 216.0022 e la E.323.010.

Come di vede dalle foto opera di Akeim483, le loro condizioni sembrano abbastanza precarie e ancora non ci è noto il loro destino che ci auguriamo di cuore ne preveda il salvataggio.

Torneremo sicuramente in argomento quando avremo notizie più certe o in caso di ulteriori aggiornamenti.