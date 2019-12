Ferrovie: guasto a Milano Porta Garibaldi, ritardi fino a un’ora

Un guasto "importante" nella stazione di Milano Porta Garibaldi sta causando grossi disagi alla circolazione dei treni in tutti il nodo di Milano.

Come rende noto RFI, l'anormalità è in atto dalle 5.30 di oggi con la circolazione che risulta rallentata per un guasto alla linea elettrica.

Il guasto ha determinato cancellazioni e limitazioni di percorso per alcuni convogli: quelli in viaggio invece registrano ritardi fino a un'ora. Sul posto, nello scalo ferroviario del capoluogo lombardo, sono presenti i tecnici di RFI per cercare di sistemare il problema il prima possibile.