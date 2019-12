Ferrovie, Grandi eventi: anche il 2020 si preannuncia impegnativo per le FFS

In occasione dei grandi eventi, i trasporti pubblici e le FFS ricoprono un ruolo centrale: nel 2019 le FFS hanno fatto circolare oltre 2000 treni speciali per portare i clienti alle manifestazioni in programma.

Il compito è stato estremamente impegnativo a causa della scarsa disponibilità di materiale rotabile e di macchinisti. Inoltre, la rete ferroviaria è stata soggetta a numerosi cantieri e lavori di manutenzione.

Il record di affluenza del 2019 lo ha registrato la Züri Fäscht con circa 2,5 milioni di visitatori, sebbene anche la Fête des Vignerons a Vevey, la Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri di Zugo e la Festa federale di ginnastica di Aarau, con rispettivamente 1 milione, 420 000 e 220 000 visitatori, si siano distinte tra i grandi eventi di quest’anno.

Giochi olimpici giovanili invernali: primo banco di prova per il 2020

Anche il cartellone 2020 è ricco di eventi: ad aprire le danze ci sono i Giochi olimpici giovanili invernali, che si terranno a Losanna dal 9 al 22 gennaio 2020 con circa 100000 visitatori attesi. Inoltre, 4000 tra atleti e membri dello staff useranno i trasporti pubblici per spostarsi.

Dall’8 al 24 maggio a Zurigo sono invece in programma i Campionati mondiali di hockey su ghiaccio, cui assisteranno circa 400 000 sostenitori. Le FFS stanno pianificando l’impiego di treni speciali per accompagnare i tifosi alle partite e di ritorno a casa. Ma le FFS non trasportano solo i tifosi: sono infatti partner di trasporto di diverse squadre e del loro staff.

Il fine settimana del 26/28 giugno 2020 andrà in scena la Festa federale dello jodel, in occasione della quale circa 12000 partecipanti e 150000 spettatori provenienti da tutta la Svizzera si recheranno a Basilea. Le FFS sono partner di trasporto anche per questo evento e il viaggio con i mezzi pubblici dal luogo di domicilio è incluso nel biglietto della manifestazione. L’ultimo grande appuntamento del 2020 saranno i Campionati svizzeri delle professioni Swiss Skills, dal 9 al 13 settembre 2020, con circa 50000 scolari attesi. Per portare tutte le classi a Berna e ritorno, saranno in servizio diversi treni speciali. Infine, sono previsti treni speciali anche per i Campionati del mondo di ciclismo di Aigle/Martigny, dal 20 al 27 settembre 2020, per i concerti di Rammstein, Gölä e Trauffer nonché, come di consueto, per gli open air, le partite di calcio e le feste popolari.

Lavori di ampliamento e manutenzione in tutta la Svizzera

Anche nel 2020 sono previsti diversi lavori di costruzione lungo l’intera rete ferroviaria delle FFS. Dove possibile le FFS raggrupperanno i lavori eseguendoli con intervalli di costruzione più lunghi. Questo permetterà un’esecuzione più efficiente e rapida riducendo al contempo la durata complessiva di rumore e restrizioni per i clienti.

Ciò nonostante, le ricadute sul traffico ferroviario saranno inevitabili anche nei prossimi anni. Le modifiche e i piani sostitutivi saranno pubblicati in modo tempestivo negli orari elettronici per consentire ai viaggiatori d’informarsi quanto prima sulle alternative di viaggio. Un elenco dei cantieri con un impatto significativo sull’orario è disponibile su www.ffs.ch/cambiamento-d-orario.