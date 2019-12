Ferrovie: cento Amazon Locker nelle stazioni di FerrovieNord

Importante accordo tra Amazon e Ferrovienord.

Entro la fine del 2020 verranno installati 100 Amazon Locker in altrettanti scali, per servire pendolari e residenti. Il primo è operativo presso la stazione di Milano Cadorna ed è stato personalizzato con un disegno originale, ideato dallo street-artist milanese Pao.

"Molti clienti Amazon sono spesso in viaggio e vogliono ricevere i propri ordini nel momento e nel posto più comodo per loro - commenta Alessia De Col, responsabile del programma Amazon Hub in Italia e Spagna -. Ci auguriamo che questo progetto sia solo il primo di lunga serie da realizzare nel nostro Paese".

Gli Amazon Locker sono accessibili ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e costituiscono un’opzione di ritiro per milioni di prodotti in vendita sulla piattaforma della dot.com, con la possibilità di scegliere fra le opzioni di spedizione in un giorno oppure standard. In media i clienti che utilizzano i Locker riescono a ritirare o restituire un pacco in meno di un minuto.

"Vogliamo che le nostre stazioni - sottolinea Paolo Nozza, presidente di Ferrovienord - siano sempre più luoghi da vivere e non semplicemente spazi utilizzati per il transito, l'arrivo e la partenza. L'installazione dei Locker per il ritiro degli acquisti, come anche l'attivazione di servizi come il book crossing o la concessione in comodato, a enti locali e associazioni, degli immobili non più usati per l'attività ferroviaria vanno in questa direzione".