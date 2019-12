Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Settimana piena di eventi quella che si conclude oggi. Andiamo a riepilogare i principali nel consueto appuntamento domenicale con la rubrica di Ferrovie.Info.

Prima settimana e rodaggio per il nuovo orario di Trenitalia, e quindi primo viaggio per il Frecciarossa Napoli Centrale – Bardonecchia (Ferrovie: ecco il Frecciarossa Napoli Centrale - Bardonecchia), e per il Frecciarossa diretto Bolzano-Milano (Ferrovie: il primo viaggio del Frecciarossa diretto Bolzano-Milano), e poi novità e conferme lungo la Direttrice Adriatica (Ferrovie: l'Adriatica col cambio orario tra novità e conferme [VIDEO]) dove prosegue gradualmente l’introduzione degli ETR 700 che arriveranno fino a Venezia (Ferrovie: gli ETR 700 arriveranno a Venezia).

Sul fronte dei convogli regionali, prosegue la rivoluzione di Trenitalia con l’introduzione dei nuovi convogli Pop e Rock che abbiamo provato personalmente (Ferrovie: abbiamo provato Pop e Rock in servizio regolare, ecco le nostre impressioni).

In settimana un ETR 421 è stato trasferito da Reggio Calabria a Bologna (Ferrovie: il trasferimento dell'ETR 421 n.006 da Reggio Calabria a Bologna [VIDEO]), mentre sono ormai 5 i Pop che hanno raggiunto la Sicilia (Ferrovie: sono cinque i Pop Trenitalia consegnati alla Sicilia). E tuttavia i nuovi treni non incontrano il favore di tutti (Ferrovie, Callori (FdI): "I nuovi treni non soddisfano i pendolari piacentini").

Intanto in Sicilia le carrozze UIC-Z Pilota entrano in servizio regolare (Ferrovie: in Sicilia carrozze UIC-Z Pilota in servizio regolare), arrivano altre E.464 per gli Intercity (Ferrovie: ancora E.464 per gli Intercity della Sicilia), mentre le E.401 arrivano anche sul Milano - Taranto (Ferrovie: le E.401 anche sul Milano - Taranto [VIDEO]).

Sempre in merito al materiale rotabile, ancora 494 Bombardier sia per di Dinazzano Po (Ferrovie: ecco la 494 Bombardier di Dinazzano Po [VIDEO]) che per Locoitalia (Ferrovie: ancora 494 Bombardier per Locoitalia [VIDEO]).

Prosegue intanto il programma di demolizioni, e quindi mentre a Roma si lavora alacremente nell'impianto di Smistamento (Ferrovie: si svuota l'impianto di Roma Smistamento [VIDEO]), ultimo viaggio per altre due E.633 Tigre (Ferrovie: ultimo viaggio per altre due E.633 Tigre), demolizione via strada per due E.444R (Ferrovie: demolizione via strada per due E.444R), e demolizione delle ALn 668 di tutte le serie (Ferrovie: alla demolizione ALn 668 di tutte le serie).

Le notizie dall'estero arrivano stavolta dalla Germania, con DB che stanzia 12 miliardi di euro per nuovi treni AV (Ferrovie, Germania: per DB 12 miliardi di euro per nuovi treni entro il 2026), e Alpha Trains che ordina treni regionali per linea Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Ferrovie: Alpha Trains ordina treni regionali per linea Meclemburgo-Pomerania Anteriore), dall'Austria determinata a incrementare il trasporto merci su rotaia (Ferrovie: arriva l’ok Ue agli aiuti dell’Austria per l’incremento del trasporto merci su rotaia) e dalla Francia dove Hitachi Rail si aggiudica un importante appalto (Ferrovie: Hitachi Rail si aggiudica commessa per modernizzare la linea AV Parigi-Lione).

E poi ancora novità dalla Bulgaria dove quattro aziende cooperano per costruire nuove locomotive per le BDZ (Ferrovie, Bulgaria: quattro aziende per costruire 10 nuove locomotive per le BDZ) mentre Alstom fornirà manutenzione per 46 treni delle BDZ (Ferrovie, Bulgaria: Alstom fornirà manutenzione per 46 treni delle BDZ).

Intanto la Cina lavora per ampliare ancora la sua già vasta rete ferroviaria AV (Ferrovie: ancora linee ad Alta Velocità per la Cina), mentre il colosso cinese CRRC sbarca con i suoi mezzi nelle Filippine (Ferrovie: le Filippine importano per la prima volta treni cinesi).

