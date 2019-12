Ferrovie, Lombardia: in 4.000 a provare il nuovo Caravaggio

Sono stati oltre 4mila i passeggeri che hanno viaggiato a bordo delle quattro corse effettuate dal nuovo treno Caravaggio di Trenord in occasione dell’Open Day di ieri 21 dicembre.

Una giornata promozionale di festa con tanto di biglietto gratuito lungo la linea S11 tra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni alla scoperta del nuovo treno.

Protagoniste soprattutto le famiglie che hanno voluto festeggiare il primo fischio di partenza del treno Hitachi, salendo a bordo della corsa del mattino da Milano Porta Garibaldi verso Como.

Come previsto, nel corso della giornata, il Caravaggio ha effettuato quattro viaggi sulla linea, fermandosi in ogni stazione per fare salire curiosi, appassionati, grandi e bambini.

Una anteprima che anticipa l'entrata in servizio regolare sulla linea regionale S11 del convoglio dalla seconda metà di gennaio 2020 cui farà seguito, entro la fine di gennaio 2020 un secondo treno identico, oltre al Donizetti (analogo al Pop di Trenitalia, ndr) che ha già raggiunto la Lombardia.

Nel frattempo, nonostante un meteo non proprio clemente, ieri sulle carrozze del convoglio sono state proposte animazioni per grandi e bambini. Ben arrivato, Caravaggio!