Ferrovie: l'Adriatica col cambio orario tra novità e conferme [VIDEO]

Il cambio di orario di Trenitalia si è fatto sentire parecchio in Adriatica, linea che si caratterizza per particolari modifiche e novità.

Uno dei cambiamenti più degni di nota è stata l’entrata di due coppie di ETR 700 fra Lecce/Taranto e Milano Centrale. Stiamo parlando del Frecciargento 8807 Milano C.le - Taranto e del suo corrispondente anticipato di un'ora ovvero del Frecciargento 8820 Taranto - Milano C.le.

Oltre a questa è presente la coppia composta dal Frecciargento 8809 Milano C.le - Lecce e dal suo corrispondente Frecciargento 8818 Lecce-Milano C.le. Essi sono stati effettuati nei primi giorni con tre ETR 700 (n.12, n.05 e n.14) a eccezione del Frecciargento 8818 cancellato il primo giorno per il disinnesco di una bomba risalente alla 2a guerra mondiale a Brindisi.

Altre novità si sono viste anche sui materiali Intercity. Quelli Adriatici da e per Bologna - Bari/Lecce, sono infatti da ora effettuati con ben otto vetture, solitamente due Gran Confort, una UIC-Z BH e cinque UIC-Z.

Per quanto riguarda gli intercity Milano - Taranto/Pescara, possiamo vedere nel video a corredo il 604 destinato al capoluogo lombardo, effettuato con la E.414.144 in testa e la E.414.149 in coda, entrambe in livrea Intercity Giorno.

Sebbene a fine carriera, da registrare anche la presenza di una Tartaruga, la E.444R.041 che nel week end ha trainato l’Intercity 608 da Lecce a Bologna Centrale.

Una novità molto importante è stata quella dell’Intercity 613 per Pescara composto da materiale Frecciabianca con le E.414.151 e .156 senza loghi.

Interessante è stato anche vedere i regionali Rimini - Imola e viceversa effettuati per la prima volta con materiale Tper e non più con ETR 103 Pop, anche se dal 1 gennaio avverrà l’unione tra le due società e il discorso sarà probabilmente rivisto.

Sempre rimanendo in tema Tper nel video a corredo possiamo vedere il Regionale 11525 Bologna Centrale - Rimini effettuato con materiale Vivalto ed il Regionale 6294 per Ferrara effettuato con un convoglio ALe 642 a tre pezzi, automotrici queste ultime a fine carriera eppure ancora molto utili.

Nel mentre altri nuovi treni Rock sono stati messi su nuovi regionali come per esempio il 2906 per Milano Porta Garibaldi, il 6564 per Piacenza o il 2127 per Ancona.

Tornano alle ALe 642 è possibile notare la loro presenza su un regionale da Ravenna.

Per tutto il resto vi rimandiamo al video di Akiem483, autore anche delle foto a corredo.