Ferrovie, Bulgaria: quattro aziende per costruire 10 nuove locomotive per le BDZ

Ci sono stati quattro offerenti per fornire 10 locomotive di nuova costruzione alle ferrovie statali bulgare BDŽ da utilizzare sui treni passeggeri.

I quattro sono Bombardier Transportation GmbH, Siemens Tron Consortium, Excelor-EL Consortium e Stadler Rail Valencia SAU, secondo quanto comunicato dalle stesse BDŽ con una nota.

"L'interesse mostrato dalle principali aziende nella produzione di materiale rotabile è un buon segno per quanto riguarda gli sforzi per migliorare la sostenibilità e la qualità del servizio offerto da BDŽ", afferma la nota stessa.

Il valore stimato del contratto è di circa 29,4 milioni di euro IVA esclusa e, dopo aver esaminato la documentazione degli offerenti presentati, la procedura proseguirà nella fase di presentazione delle offerte tecniche e di prezzo.

Il completamento del contratto è previsto entro la fine di marzo 2020 e la consegna stimata delle prime nuove locomotive è entro 18 mesi dalla firma, ha detto BDŽ.

Le ferrovie statali bulgare sono state colpite duramente dalla carenza di locomotive. Per alcune settimane a settembre e ottobre 2019, BDŽ ha sospeso 14 servizi passeggeri per liberare risorse sufficienti a servire treni veloci su rotte a lunga distanza tra le principali destinazioni in Bulgaria.