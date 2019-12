Ferrovie, Bulgaria: Alstom fornirà manutenzione per 46 treni delle BDZ

Alstom ha firmato un contratto quinquennale per la manutenzione del materiale rotabile per la compagnia ferroviaria nazionale bulgara BDZ.

Detto contratto ha un valore di circa 70 milioni di euro. Il suo ambito comprende i servizi di manutenzione completa, che includono la manutenzione preventiva e correttiva, nonché le revisioni per 46 treni non Alstom, inclusi 22 Diesel e 24 EMU, per un totale di 126 elementi.

"Alstom si estende alla Bulgaria con un nuovo contratto di manutenzione", ha affermato Gabriel Stanciu, amministratore delegato di Alstom in Romania, Bulgaria e Repubblica di Moldavia. “Questo contratto si basa sulla nostra esperienza unica nella manutenzione di treni non Alstom, consolidata e pienamente dimostrata.

Abbiamo iniziato i preparativi preliminari per poter fornire la manutenzione. Questo è il nostro primo contratto in Bulgaria e siamo orgogliosi e grati che il cliente abbia scelto la nostra esperienza e il nostro vasto know-how ”, ha concluso Gabriel Stanciu.

I treni sono entrati in funzione nel 2006-2007, nelle regioni ad alto traffico. Quelli Diesel operano sulla linea Sofia-Kyustendil e nella regione di Varna. Le EMU stanno servendo il traffico nelle aree di Sofia e Plovdiv.

Foto di https://www.flickr.com/photos/krali_mirko/ Krali Mirko on Flickr - https://www.flickr.com/photos/krali_mirko/7042067805/in/photostream, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21679358