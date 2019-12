Ferrovie: il trasferimento dell'ETR 421 n.006 da Reggio Calabria a Bologna [VIDEO]

Nella mattinata di martedì 17 dicembre è partito un altro invio dallo stabilimento Hitachi Rail Italy di Reggio Calabria.

Direzione, come spesso accade, Bologna San Donato. Questa volta il protagonista del trasferimento è stato l’ETR 421 n.006, il sesto Rock a quattro elementi destinato a quanto ci risulta ad andare alla regione Veneto.

Nel suo lungo viaggio il convoglio è stato trainato come sempre da due locomotive E.464, per la precisione dalla E.464.543 nella nuova livrea DPR e dalla E.464.146 nella ormai vecchia livrea XMPR.

Il treno una volta arrivato a Falconara Marittima ha effettuato il salto della locomotiva, ripartendo così a composizione invertita per Bologna San Donato.

Per il resto del percorso, il convoglio ha viaggiato sulla Tirrenica meridionale raggiungendo Roma via Formia. Da qui è stato instradato sulla Linea Lenta fino a Orte da dove è stato mandato via Terni verso Ancona, raggiungendo quindi il capoluogo Emiliano attraverso la costa.

Nella foto di apertura e nel primo video, opera di Akiem483, è possibile vedere il Rock transitare nella stazione di Cesena.

Nel secondo video, invece, realizzato da TommyTigre169, lo stesso convoglio è ripreso più a sud, nella stazione di Fano.