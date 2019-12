Ferrovie: gli interventi di RFI per la Puglia

L'AD di RFI, Maurizio Gentile, a tutto campo sulla regione Puglia.

“Abbiamo progetti per la Puglia del valore di 5,2 miliardi, coperti per quasi 4 miliardi. Un impegno notevole, al netto della Bari-Napoli e del completamento del raddoppio della linea adriatica”.

“Questi 5,2 miliardi – ha spiegato – sono esclusivamente per interventi previsti in Puglia: parliamo di alta tecnologia, elettrificazione delle linee, potenziamento del collegamento Potenza-Foggia.

A Taranto stiamo lavorando alla connessione del porto con la rete nazionale, a Brindisi alla connessione del porto con rete nazionale, realizzando una stazione nel porto e stiamo lavorando anche al collegamento tra aeroporto e stazione. Un grande impegno verso la cura del ferro. Abbiamo firmato un protocollo con la Regione Puglia che tende a realizzare una gestione condivisa delle reti ferroviarie tra le quattro imprese per sentirsi integrati attraverso i treni”.

Entro marzo 2020, inoltre, come anticipato dal Ministro De Micheli, sarà attivo il nuovo collegamento diretto di Trenitalia fra Napoli e Bari. “L’avvio del servizio – che unirà, senza cambi, il capoluogo campano e quello pugliese – avrà luogo nei tempi programmati senza alcun rinvio rispetto a quanto previsto. Trenitalia conferma che i dettagli su orari e tempi di viaggio saranno resi noti a gennaio 2020”.