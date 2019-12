Ferrovie: Alpha Trains ordina treni regionali per linea Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Alpha Trains, la più grande società di leasing per il materiale rotabile ferroviario d’Europa, ha ordinato a Siemens Mobility sette treni regionali Desiro Mainline (ML).

Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) noleggerà i treni per il servizio nella rete ferroviaria della costa baltica orientale gestita da dicembre 2019 in poi dall'ODEG per conto di Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV).

La produzione è già iniziata presso l'impianto di produzione di Siemens a Krefeld. "Alpha Trains ha ordinato Desiro ML come primo cliente molti anni fa e siamo lieti che questa piattaforma collaudata e affidabile sia utilizzata anche per questo progetto", ha affermato Thomas Schmidt, amministratore delegato di Alpha Trains Europa GmbH.

I treni verranno inizialmente consegnati in composizioni di tre elementi e saranno utilizzati sulle linee Rostock-Sassnitz, Stralsund-Binz e Rostock-Züssow. La capacità verrà aumentata con composizione a quattro elementi poco dopo la consegna.

"Desiro ML ci ha impressionato per le sue capacità di guida dinamiche, eccellente comfort di guida e potenza grazie ai suoi quattro carrelli. I nostri macchinisti confermano anche che abbiamo una solida tecnologia e un concetto operativo ben ponderato nella cabina di guida", afferma Arnulf Schuchmann, amministratore delegato e portavoce di ODEG.

“Stiamo fornendo un treno per i nostri clienti a tempo di record. Questa velocità è possibile grazie all'elevata flessibilità della nostra piattaforma Desiro ML, che consente di aggiungere o rimuovere facilmente un elemento intermedio a seconda della capacità di trasporto richiesta. Ciò crea un valore aggiunto sostenibile per l'intero ciclo di vita del treno", ha detto Sabrina Soussan, CEO di Siemens Mobility.

L'espansione della capacità del treno è facilitata dal concetto flessibile di elemento singolo della piattaforma Desiro, che consente semplicemente di aggiungere un elemento intermedio aggiuntivo al convoglio. Utilizzando in modo ottimale l'intera lunghezza del treno, gli operatori beneficiano di una maggiore capacità di trasporto. Oltre il 90 percento della lunghezza di Desiro ML è disponibile per i passeggeri.

L'operatore ferroviario ODEG fornisce servizi passeggeri regionali per conto degli stati federali di Berlino, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia e Sassonia-Anhalt. ODEG è il più grande gestore ferroviario privato della Germania orientale, con un totale di undici linee e 1.200 chilometri di rotte. La compagnia trasporta circa 18,2 milioni di passeggeri all'anno, coprendo una distanza totale di circa undici milioni di chilometri.

Foto Siemens Mobility