Ferrovie: arriva l’ok Ue agli aiuti dell’Austria per l’incremento del trasporto merci su rotaia

Arriva il via libera della Commissione europea alla misura con cui l’Austria intende incoraggiare il passaggio del traffico merci dalla gomma alla rotaia nelle zone montuose del Paese, Brennero incluso.

È quanto comunicato dall'esecutivo comunitario specificando che l’iniziativa annunciata da Vienna prevede un emendamento alla normativa austriaca esistente sugli aiuti, che aumenta il finanziamento pubblico per abbandonare la strada in favore della ferrovia.

Il governo austriaco ha stanziato 205,2 milioni di euro per il 2020-2022, in modo da rendere meno costoso l’uso di 'rolling highways' (trasporto di camion su rotaia attraverso vagoni ribassati) rispetto alla strada.

L’aiuto prenderà la forma di un sussidio per le compagnie ferroviarie, che si tradurrà in una diminuzione dei costi per le aziende di logistica.

L’Antitrust Ue definisce la soluzione “necessaria e proporzionata per ottenere un passaggio dalla strada alla rotaia, che vada a beneficio dell’ambiente e sia in linea con gli obiettivi della politica Ue su trasporti e aiuti di Stato”.