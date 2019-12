Ferrovie: ultimo viaggio per altre due E.633 Tigre

Non solo Tartaruga in via di estinzione, ma anche Tigre.

Ultimo viaggio, oggi, per due veterane che avevamo già visto spostarsi nelle settimane passate e stamattina hanno fatto la loro triste corsa verso il tramonto.

Trainate dalla DE 520 004 se ne sono infatti andate da Milano Certosa ad Alessandria due E.633 da tempo fuori servizio.

Per l'esattezza si tratta della E.633.083 e della E.633.092 che avevamo già visto spostare da Milano Fiorenza a Milano Smistamento (Ferrovie: da nord a sud si movimenta per accantonare e demolire [VIDEO]).

Riepilogando come nostra abitudine abbiamo nel primo caso una Sofer-Ansaldo del 1986 mentre nel secondo una Sofer-Ansaldo del 1997.

Per la cronaca, il convoglio era completato da otto vetture a Due Piani Casaralta tra Pilota e intermedie, delle quali una in livrea XMPR e sette in cromia Trenord.

La foto a corredo è assolutamente di repertorio.